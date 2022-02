Евровидение 2022: все песни участников Нацотбора в Украине

Все песни участников Национального отбора на Евровидение 2022 можно послушать прямо сейчас на сайте Нового канала! Один из этих треков прозвучит на международной арене, поэтому скорее включай их и выбирай наиболее понравившиеся (СПИСОК ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Меломаны со всего мира уже вовсю готовятся к главному музыкальному празднику года — конкурсу Евровидение 2022! Международные песенные соревнования пройдут в Турине, столице региона Пьемонт на юге Италии. Первый и второй полуфиналы запланированы на 10 и 12 мая, а грандиозный финал — на 14 мая.

Украина активно готовится к участию в международном песенном конкурсе Евровидение 2022. Уже в субботу, 12 февраля, пройдет финал Нацотбора на Евровидение 2022, в котором определят представителя на песенный конкурс от Украины. Кстати, в этом году Украина изменила формат выбора своего представителя на Евровидении. Поэтому следить за новостями стоит очень внимательно!

Нацотбор на Евровидение 2022: ROXOLANA — GIRLZZZZ

На создание трека GIRLZZZZ участницу Нацотбора на Евровидение 2022, певицу Роксолану вдохновила украинская народная песня «Летіла зозуля». Что из этого вышло, слушай прямо сейчас:

Нацотбор на Евровидение 2022: группа Cloudless — All be alright out now

Украинская группа Cloudless участвует в Нацотборе на Евровидение уже во второй раз. Слушай песню All be alright out now, с которой коллектив попытает свою удачу в этом году:

Нацотбор на Евровидение 2022: Our Atlantic — Моя любов

Украинская группа Our Atlantic объединила в своей конкурсной песне «Моя любов» несколько стилей — поп, диско, соул и «усатый фанк» 70-х. Своим треком музыканты пытаются привлечь внимание к актуальной теме абьюза. Что из этого вышло, слушайте прямо сейчас:

Нацотбор на Евровидение 2022: Kalush Orchestra — Стефанія (отрывок)

Пока еще официального релиза трека для Нацотбора на Евровидение 2022 года не было, но Kalush Orchestra порадовали своих фанатов хотя бы отрывком своего творения. Слушайте и ждите полного трека «Стефанія» 11 февраля:

Нацотбор на Евровидение 2022: Barleben — Hear My Words (demo-version)

В свою песню Hear My Words артист Barleben вложил очень важный смысл. он поет о том, что даже в трудные времена нужно помнить о любви, ведь она может изменить все и побуждать к действиям. Слушайте сейчас:

Нацотбор на Евровидение 2022: Michael Soul — Demons

В 2019 году Michael Soul стал финалисом национального отбора на Евровидение 2019 в Беларуси, а теперь он попробует свои силы в украинском Нацотборе с песней Demons. Предлагаем послушать:

Нацотбор на Евровидение 2022: Alina Pash — Тіні забутих предків

Премьера песни состоится 11 февраля.

Нацотбор на Евровидение 2022: WELLBOY — Nozzy Bossy

Премьера песни состоится 11 февраля.

