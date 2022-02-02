Эксклюзив! Топовый дизайнер FROLOV и крутой режиссер DVIZHON создали особенный кампейн. Смотрим!

В канун Дня святого Валентина украинский дизайнер FROLOV, одежду которого носят мировые звезды Rita Ora, Gwen Stefani, Dua Lipa, Doja Cat, Demi Lovato, выпускает новую капсульную коллекцию AMORE MIO. Премьера образов состоялась в видеокампейне, построенном на хореографии и запале итальянского диско. Режиссером стал Юрий Движон, а украинская певица Лилу45 специально записала саундтрек к видео на итальянском языке.

Характер новой коллекции можно описать темпераментным лозунгом «A far l’amore». Это название песни итальянской певицы Раффаэллы Карри, что в переводе означает заниматься любовью. Именно ее в образе, музы линейки, сочетается все то, что изображает настроение новой коллекции: легкость, соблазнительность бальных танцев, динамичность итало-диско, стиль и тонкий юмор в фильмах итальянских режиссеров Паоло Соррентино, Федерико Феллини, Марко Феррери.

— Наша команда вдохновлялась выступлениями Раффаэллы Кары, ее образами, манерой поведения на сцене, движениями, взглядами, прической и невероятной энергетикой, которую через годы можно почувствовать даже через экран гаджета, — рассказал эксклюзивно Новому каналу Юрий Движон.



На главные элементы коллекции AMORE MIO Ивана Фролова вдохновили разные периоды итальянской культуры. В приталенных комбинезонах, боди и корсетах с V-вырезами и в миниплатьях танцевали на вечеринках самые стильные звезды итальянского шоубизнеса. Луки с асимметричными элементами придают телу S-образного силуэта, напоминающего скульптуры периода итальянского барокко. По замыслу Ивана Фролова в двойной полосатый лонгслив помещается два человека, что делает его очень удобным для объятий.

Надеть и стилизовать лонгслив можно 14 разными способами.

Песню на итальянском языке, которая звучит в кампейне, написала украинская исполнительница Лилу45. Что интересно, в основу песни «Amore mio» легла песня Лилу45 «Твои чувства»:

— Для меня работа над музыкальной составляющей кампейна FROLOV и съёмки в нем стали очень интересным новым опытом, — поделилась с Новым каналом певица. — Основой «Amore mio» стала моя песня «Твои чувства», которая понравилась Ивану, и благодаря которой он обратился с предложением посотрудничать. Но в процессе работы мы написали итальянский текст (что было для меня впервые), поменяли весь саунд-продакшен, добавили большое количество диско-звуков, переработали припев, и получили совершенно новый трек. Капсульная коллекция и сам кампейн очень яркие, сексуальные, интересные и им требовалось такая же музыкальна поддержка. Я надеюсь, что я с этой задачей справилась. Работать с командой Ивана — это огромное удовольствие! Я верю, что это наш первый, но далеко не последний опыт совместной работы.

Как это часто случается, съемки кампейна проходили практически в экстремальных условиях:

— Съемочный процесс проходил в одном из киевских концертных залов более 16 часов, — вспоминает Юрий Движон. — В тот день внутри помещения было холоднее, чем на улице, и мы очень благодарны, что несмотря на это девушки и вся команда работали очень профессионально!

Что можно сказать, результат стоил всех стараний команды! Видеокампейн получился невероятно интригующим, заигрывающим мотивами итальянского диско и очаровывающим своей романтичностью.