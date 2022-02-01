Том Холланд – о съемках в фильме Uncharted Неизведанное

Звезда рассказал, как ему дались сцены с трюками в новой картине

Уже 10 февраля в кино стартует показ экш-фильма «Uncharted: Неизведанное», в котором британский актер Том Холланд играет главную роль кладоискателя Натана Дрейка. В фильме звезда самостоятельно выполняет сложные трюки, ради которых ему пришлось пережить немало страха и преодолеть себя в актерском плане. О том, как именно снимались экшн-сцены, Том Холланд рассказал в видео, опубликованном на YouTube B&H Film Distributions.

«Трюки, которые я исполнил в фильме «Uncharted: Неизведанное», – самые масштабные за всю мою актерскую карьеру. Сцену, в которой мы вылетаем из самолета на коробках, снимали около пяти недель почти каждый день. Время от времени меня поднимали на высоту 30 метров над землей, прикрепив меня к все время крутившейся коробке. А потом я висел, пока меня не сбрасывали. Это было ужасно. Но я думаю, что именно этот уровень страха делает сцену более правдоподобной. Это самые трудные экшн-сцены за всю мою карьеру», — признался актер.

Не пропустите фильм «Uncharted: Неизведанное», снятый по мотивам известной компьютерной игры в кино с 10 февраля.

Фото: Getty Images

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