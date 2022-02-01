«Мы основали украинский этно-трэп»: Слушаем новый сингл MANDRAGORA от MOLFAR

Совместно с саундпродюсером MORPHOM украинский исполнитель Михаил Безушко (настоящее имя MOLFAR, — прим.ред) презентовали стильний трек

Сегодня в мир вышел новый сингл украинского певца MOLFAR под названием «MANDRAGORA». Это уже четвертый релиз молодого музыканта.

— «MANDRAGORA» – это песня, которая написана на основе древнегреческого мифа о Селене и Эндимионе. Богиня Луны Селена встретила в горах пастуха Эндимиона и полюбила его с первого взгляда. Каждую ночь она приходила к нему вместе с лунным светом на вершину горы, только там они могли видеться благодаря волшебству мандрагоры, которые до сих пор зовут в горы влюбленные пары, – рассказывает MOLFAR о своей новой работе.

Кто такой MOLFAR, читайте тут.

Над новым релизом MOLFAR сотрудничал вместе с известным музыкантом и саундпродюсером Романом Череновим, более известным как MORPHOM. «MANDRAGORA» – первая совместная работа музыкантов:

— Благодаря его интересным идеям добавилось крутое звучание живых сопилок в треке, и можно смело сказать, что мы основали украинский этно-трэп, — поделился MOLFAR. — Мне очень понравилось такое сотрудничество и MOLFAR зазвучал по-новому. Во время работы над треком, мы хотели добавить магичности в вокале и в аранжировке, чтобы подчеркнуть историю и передать правильную эмоцию, думаю, у нас это получилось.