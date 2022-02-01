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«Мы основали украинский этно-трэп»: Слушаем новый сингл MANDRAGORA от MOLFAR

«Мы основали украинский этно-трэп»: Слушаем новый сингл MANDRAGORA от MOLFAR

Совместно с саундпродюсером MORPHOM украинский исполнитель Михаил Безушко (настоящее имя MOLFAR, — прим.ред) презентовали стильний трек

Сегодня в мир вышел новый сингл украинского певца MOLFAR под названием «MANDRAGORA»Это уже четвертый релиз молодого музыканта.

— «MANDRAGORA»это песнякоторая написана на основе древнегреческого мифа о Селене и ЭндимионеБогиня Луны Селена встретила в горах пастуха Эндимиона и полюбила его с первого взглядаКаждую ночь она приходила к нему вместе с лунным светом на вершину горытолько там они могли видеться благодаря волшебству мандрагорыкоторые до сих пор зовут в горы влюбленные пары, – рассказывает MOLFAR о своей новой работе. 

Кто такой  MOLFAR, читайте тут.

Над новым релизом MOLFAR сотрудничал вместе с известным музыкантом и саундпродюсером Романом Череновимболее известным как MORPHOM«MANDRAGORA» – первая совместная работа музыкантов:

Благодаря его интересным идеям добавилось крутое звучание живых сопилок в треке, и можно смело сказатьчто мы основали украинский этно-трэп, — поделился MOLFAR.Мне очень понравилось такое сотрудничество и MOLFAR зазвучал по-новомуВо время работы над трекоммы хотели добавить магичности в вокале и в аранжировкечтобы подчеркнуть историю и передать правильную эмоциюдумаюу нас это получилось.

 

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