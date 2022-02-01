«И просто так…»: документальному фильму о сиквеле «Секс и город» быть! Смотри трейлер
Компания HBO Max решила порадовать фанатов сериала «Секс и город» и не только выпустить сиквел «И просто так…», но и сняла документальный фильм о фильме
Фанаты смогут заглянуть в закулисье съемок и услышать впечатления любимых актеров от них самих. Об этом написало издание Daily Mail. Премьера документального фильма состоится 3 февраля! В тот же день, когда выйдет последняя 10 серия «И просто так…».
Трейлер начинается с кадра со сцены за столом для пикника, где Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу) не слышит призыв к действию на съемочной площадке. В другом кадре — Синтия Никсон (Миранда Хоббс) с Сарой Джессикой Паркер и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк), где Никсон говорит: «Завтра у нас самые первые сцены в шоу».
Также в трейлере ты услышишь, как Сара Джессика Паркер делится своими эмоциями о съемках: «Даже спустя 23 года я очень взволнована. Испуганная и взволнованная».
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Создается впечатление, что от документального фильма мы с тобой действительно получим удовольствие, ведь увидеть другую сторону кадра — всегда так круто.
Фото — Getty Images
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