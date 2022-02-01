Евровидение 2022: Какой будет сцена Национального отбора?

Организаторы показали, где будет выступать восьмерка финалистов

До финала Национального отбора на Евровидение 2022 года остается менее двух недель. Финалисты готовят свои номера, а организаторы масштабного события готовят для них сцену.

В субботу, 12 февраля, выбирать представителя от Украины на Евровидение 2022 будут в концертном зале НАУ, о чем было заявлено ранее. И вот когда до Нацотбора остается ничего, организаторы представили макет главной сцены.

Фото сцены было опубликовано в официальном аккаунте Нацотбора на Евровидение. Со снимка можно понять, что жюри будет сидеть прямо напротив выступающих конкурсантов, а не со стороны, как это было раньше. Имена членов жюри до сих пор держат в секрете.

Напомним, что финал Нацотбора на Евровидение 2022 года состоится в субботу, 12 февраля, в концертном зале Национального авиационного университета. Ведущей станет Маша Ефросинина, а за кулисами с участниками будет общаться многолетний комментатор Евровидения и один из тройки ведущих Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко. В этом году Нацотбор будет транслироваться только Общественным вещателем.

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