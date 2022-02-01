Дженнифер Лопес – об отношениях с Беном Аффлеком

Селебрити поделилась, как чувствует себя рядом с любимым спустя почти 20 лет разлуки

В канун Дня Святого Валентина, 14 февраля, на экраны выйдет долгожданный фильм «Выйду за тебя» с Дженнифер Лопес в главной роли. И перед премьерой фильма и Дня всех влюбленных певица и актриса решила эксклюзивно обсудить с изданием People свое воссоединение с актером Беном Аффлеком.

Как рассказала Джей Ло, сейчас в ее жизни наступил самый лучший и самый спокойный период жизни. Ее дети здоровы и счастливы, карьера идет вверх, близкие рядом, а сама звезда получила долгожданное умиротворение и здоровые отношения со своим любимым.

«Я чувствую себя такой счастливой, счастливой и горжусь тем, что я с ним. Это хорошая история любви, в которой мы получили второй шанс», – поделилась Джей Ло.

И из-за такой камерной идеальности их бытия звездная пара пытается еще больше оберегать свои отношения. Ведь тогда в 2004 году именно чрезмерное внимание СМИ все разрушило.

«Мы оба сказали: «Вау, мы так счастливы, и мы не хотим, чтобы что-то из этого снова вступало в игру». Мы стали старше, умнее, у нас больше опыта, мы находимся в разных сферах нашей жизни, теперь у нас есть дети, и мы должны быть очень внимательны к этим вещам. Это такое прекрасное время для всех нас. Я просто чувствую себя очень счастливым и счастливым, что у меня счастливые отношения, и я хочу сделать все возможное, чтобы защитить их и сохранить в безопасности. Это действительно так… это святое», – призналась певица.

Дженнифер Лопес считает, что время, которое они с Беном Аффлеком провели не вместе, позволило им лучше понять себя и ценить эти отношения.

«Чему я могу научить своих детей, так это потому, что настоящая любовь существует. Некоторые вещи могут быть вечны, но это не значит, что они просто имеют прямую линию. Я просто хочу, чтобы мое будущее было полной любви и счастья, с моими детьми и моим партнером», — рассказала Джей Ло.

Фото: Getty Images

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