Больной коронавирусом участник BTS перенес неотложную операцию

Звезда корейской группы восстанавливается после хирургического вмешательства

Участник популярнейшей группы BTS Пак Чи-мин перенес срочную операцию. Об этом пишет издание Rolling Stone со ссылкой на заявление лейбла группы Big Hit Music.

В понедельник, 30 января, Пак Чи-мина срочного госпитализировали в больницу с жалобами на острую боль в животе. Оказалось, что у парня аппендицит, поэтому на следующий день пришлось провести операцию. Но это еще не все, в больнице выяснилось, что селебрит заболел и коронавирусом.

После операции участник BTS чувствует себя хорошо, но боль в горле беспокоит артиста. Потому его решили оставить в больнице на период реабилитации.

«Операция прошла успешно, Чимин восстанавливается после процедур», — сказали в Big Hit Music.

Также лейбл добавил, что певец не контактировал с другими участниками группы – Ви, Чонгуком, Шугой, Джином, РМ и Джей-Хоупом – пока он заразился.

«Компания считает здоровье артистов своим главным приоритетом и мы сделаем все возможное, чтобы помочь Чимину в его оздоровлении. Мы также будем усердно сотрудничать с запросами и указаниями органов здравоохранения», — говорится в заявлении.

Фото: Getty Images

Читай также:

Фанаты рыдают: Группа BTS идет со сцены

Коллаборация года! Coldplay и BTS презентовали совместный сингл «My Universe»