Организаторы популярного музыкального фестиваля объяснили, почему меняют фирменный стиль и название, сокращают количество дней и слотов для выступления практически на всех сценах.

Новость первая: большинство сцен будут работать с 17:00

Организаторы фестиваля экслюзивно Новому каналу рассказали, что в этом году несколько измениться формат сцен: выступления будут начинаться в 17:00, и только North Stage будет начинать работу с 14:00, как раньше. В 2022 году организаторы позиционируют North Stage как сцену для молодых артистов. Да, на всех сценах немного сократится количество слотов для выступлений, и в целом в 2022 году фестиваль будет длиться 5 дней, а не семь, но всё это делается для того, чтобы создать максимальную концентрацию хорошей качественной музыки.

Новость вторая: новое название фестиваля Atlas Weekend

Теперь Atlas Weekend становится фестивалем Atlas. Организаторы объясняют, что причин для смены названия было несколько:

Во-первых, использовать слово «weekend» уже неактуально, ведь фестиваль перерос позиционирование «фестиваль выходного дня». В прошлом году он длился целую неделю, а в 2022 году будет проходить в течение пяти дней.

Во-вторых, и артисты, и посетители в разговоре и в социальных сетях уже давно использовали название “Atlas”, ведь так значительно короче и проще.

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В-третьих, на это решение также повлияла тенденция к минимизации и простоте.

— С каждым годом мы развиваемся и становимся более масштабными. Мы давно поняли, что переросли weekend-ный формат, который был в начале. Мы продолжаем строить музыкальную историю в Украине и планируем это делать еще круче, чем раньше. Вместе с названием мы также изменяем визуальное оформление. В этом году остановились на стилистике комиксов, – комментирует основатель и генеральный директор фестиваля Дмитрий Сидоренко.

Напомним, в этом году фестиваль Atlas состоится с 6 по 10 июля 2022 в Киеве на ВДНХ. По традиции, в первый день фестиваля вход будет свободен для всех. В этом году на фестивале выступят: Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, Yungblud, Two Door Cinema Club, Apocalyptica, Alma, Within Temptation, Tom Grennan, Guano Apes и многие другие, чьи имена организаторы анонсируют впоследствии.