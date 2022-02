Atlas 2022: Объявили имя нового хедлайнера

Организаторы фестиваля Atlas Weekend 2022, точнее с сегодняшнего дня Atlas 2022, объявили нового хедайнера. Им стал музыкант Noize MC, который выступал на фестивале в 2016 году

Известно, что Noize MC должен был выступить на Atlas Weekend в Буковели в сентябре 2021 года, но по личным причинам не смог приехать. Поэтому новость о том, что выступление любимого артиста таки состоится спустя почти год, приятный подарок на китайский Новый год для поклонников творчества Ивана Алексеева (настоящее имя Noize MC, — прим. ред)

Выступление Noize MC состоится 8 июля!

Уже этим летом ты услышишь главные хиты рэпера вживую. Будут пробирающие до костей тексты, минорные аккорды, качевый бит и ощущение, что вселенная все-таки бесконечна!

Читай больше о новом формате сцен и таймнгах на фестивале Atlas 2022 тут.

Напомним, в этом году фестиваль Atlas состоится с 6 по 10 июля 2022 в Киеве на ВДНХ. По традиции, в первый день фестиваля вход будет свободен для всех. В этом году на фестивале выступят: Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, Yungblud, Two Door Cinema Club, Apocalyptica, Alma, Within Temptation, Tom Grennan, Guano Apes и многие другие, чьи имена организаторы анонсируют впоследствии.

