Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Spotify в дезинформации о коронавирусе

Известная пара называет это причиной того, что они еще не начали выполнять свои обязательства по контракту с сервисом

Принц Гарри и Меган Маркл предъявили обвинение платформе Spotify в том, что она распространяет ложную информацию о COVID-19. Об этом пишет издание Hello Magazine.

«В апреле прошлого (2021) года наши соучредители начали выражать обеспокоенность партнерам в Spotify по поводу последствий дезинформации о COVID-19 на платформе. Мы продолжаем выражать обеспокоенность Spotify, чтобы обеспечить внесение изменений в платформу», — заявили в компании принца Гарри и Меган Маркл Archwell.

Компания герцогов Сассекских также заявила, что не начинала работу над своим подкастом для Spotify именно потому, что «работала над преодолением глобального кризиса дезинформации».

Сейчас вопрос стал острее после того, как на Spotify вышел подкаст Джо Рогана, в котором тот поговорил с вирусологом-антивакцинатором Робертом Мелоуном.

«Пара впервые подняла вопрос о дезинформации в апреле прошлого года и продолжает призывать Spotify искоренить дезинформацию», — сказано в заявлении Archewell.

Против скандального подакста выступили также и музыканты Нил Янг и Джонни Митчелл, требующие от Spotify удалить с платформы их музыку из-за антивакцинаторских мыслей Джо Роган. Как сообщает Variety, в результате скандала с подкастом Джо Рогана Spotify уже потеряла $2 миллиарда своей рыночной стоимости.

Фото: Getty Images

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