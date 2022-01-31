Личное фото Маши Ефросининой и проблемы у Адель: топ-3 новости шоу-бизнеса за выходные (ФОТО)

Что произошло в украинском и мировом шоу-бизнесе за выходные (29-30 января)? Новый канал сейчас тебе все расскажет! Топ-3 новостей шоубизнеса, которые прошли за выходные.

Маша Ефросинина показала личное фото с мужем

Маша Ефросина, ведущая You-tube шоу «Взрослые девочки», показала личное фото в своем Instagram. На нем она изображена вместе со своим мужем Тимуром. Счастливые супруги позируют дома без макияжа, с бокалом вина и с улыбками на лице.

— Честно решили с Тимуром хряпнуть #пописят, чтобы все наконец-то уже были здоровы! – подписала фото Маша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Поклонники в комментариях сразу же обеспокоились, что ведущая с мужем заболели гриппом или ковидом. Однако Маша Ефросинина всех успокоила, они с семьей здоровы.

Адель пытается сохранить очередные отношения

В 2019 году певица Адель пережила сложный развод с бизнесменом Саймоном Конецки. Она рассказывала, что разочаровалась в супружеской жизни и написала свой невероятный новый альбом, куда вложила кучу боли и своих переживаний.

И казалось, что в начале 2021 года она снова получила шанс на счастливую жизнь – начала встречаться с баскетбольным агентом Ричем Полом. Однако американское издание The Sun снова пишет о проблемах в ее отношениях. Об этом журналисты The Sun узнали от своих источников, близких к Адель. По информации, после шоу в Лас-Вегасе, которое Адель отменила из-за ковида, певица решила не выступать и на BRIT Awards. Причина — проблемы в отношениях с любимым Ричем Полом, которые продолжаются уже больше месяца. Все началось как раз во время, когда Адель была занята своими концертами, а Рич занимался своей работой в командировках. Источник сообщил, что Адель не могла сконцентрироваться на подготовке к выступлению, ведь все время по телефону скандалила с любимым.

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Теперь Адель приехала в дом бойфренда в Беверли-Хиллз и пытается наладить отношения. Сейчас они проводят время вместе. Очень надеемся, что Адель будет счастлива и у нее будут не только печальные песни.

Леди Гага показала свой дом

Певица Леди Гага не очень часто выкладывает фото из личной жизни, которая находится вне объективов камер и фотоаппаратов. Однако на днях артистка решила выложить новый снимок, который сделала у себя дома, чем порадовала фанатов.

На фото Леди Гага хоть и с макияжем, но одета в домашнюю футболку и короткие шорты. К тому же, на заднем плане видна еще и одна из комнат ее дома, вероятнее всего, что это ванна. Мраморные стены, пол и колонны, хрустальная люстра, светлая софа, душевая кабина и золотая ванна – все это можно разглядеть, если хорошо присмотреться.

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По внешним и сценическим образам певицы, наверное, можно было сказать и раньше, что она выберет какой-нибудь помпезный интерьер для своего дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Фото — Getty Images

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