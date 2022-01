Кристен Белл принесла извинения за свою секс-сцену в новом сериале Netflix

Селебрити извинилась перед возмущенным фанатом

Американская актриса Кристен Белл извинилась за свою интимную сцену в новом сериале «Женщина в доме через дорогу от девушки в окне», недавно вышедшем на Netflix.

Дело в том, что в сериале достаточно откровенная сексуальная сцена с участием Кристен Белл. И один из пользователей Twitter пожаловался на то, что ему пришлось посмотреть такую ​​сцену вместе со своей семьей.

just watched kristen bell get absolutely RAILED with my girlfriend and my mom in the same room…

— Eric (@NinosGoodTimes) January 30, 2022