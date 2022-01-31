Кристен Белл принесла извинения за свою секс-сцену в новом сериале Netflix
Селебрити извинилась перед возмущенным фанатом
Американская актриса Кристен Белл извинилась за свою интимную сцену в новом сериале «Женщина в доме через дорогу от девушки в окне», недавно вышедшем на Netflix.
Дело в том, что в сериале достаточно откровенная сексуальная сцена с участием Кристен Белл. И один из пользователей Twitter пожаловался на то, что ему пришлось посмотреть такую сцену вместе со своей семьей.
just watched kristen bell get absolutely RAILED with my girlfriend and my mom in the same room…
— Eric (@NinosGoodTimes) January 30, 2022
«Только что видел, как Кристен Белл занималась сексом в то время, когда я был в одной комнате с моей девушкой и моей мамой…» — написал Эрик (имя пользователя @NinosGoodTimes).
Актрисе не оставалось ничего больше, как в шутку извиниться перед фанатом, ответив на его твит «ахахаах извини, чувак».
Фото: Getty Images
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