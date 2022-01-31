Неземная любовь: Бруклин Бекхэм и Никола Пельц улетят в космос на медовый месяц
Селебрити планируют романтик вне Земли
Знаешь эту фразочку: я люблю тебя как к Луне и обратно? Похоже, что звездная парочка Бруклин Бекхэма и Никола Пельц, которые поженятся уже 9 апреля 2022 года, поняли ее немного буквально. Ведь селебрити собрались провести свой медовый месяц в космосе! Об этом пишет издание Daily Mail.
«Их состоятельные друзья создали группу, где обсуждают вопросы финансирования подарка молодоженам. И его вручение станет одним из главных моментов свадебного вечера. Многие в этот день будут бороться за звание «самого удивительного подарка». Один из претендентов — билет в космос, который произведет впечатление даже на гостей-миллиардеров», — сообщил инсайдер Daily Mail.
Да, до Луны парочка не долетит, но в космос взлетать – это тоже солидно, особенно если учесть цену. Стоимость путешествия от компании Virgin Galactic составит 15 миллионов гривен. Думаешь, что это нереально? А если напомнить, что нефтяной магнат и отец Никогда – Нельсон Пельтц дружит с основателем Virgin Galactic сэром Ричардом Брэнсоном? Итак… Просто представьте, какие фото будут.
Полетят ли Бруклин Бекхэм и Никола Пельц в космос, узнаем уже этой весной после их шикарной свадьбы.
Фото: Getty Images
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