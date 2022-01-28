Сталкер на авто врезался в дом Тейлор Свифт

Это уже не в первый раз, когда крейзи фаны звезды творят что-то незаконное

Казалось бы, что селебрите уже нельзя удивить какой-либо проделкой поклонников, даже самой непредсказуемой, но фанату американской певицы Тейлор Свифт это удалось. Как сообщает издание TMZ, в четверг, 27 января, неизвестный мужчина въехал своим автомобилем в дом артистки в Нью-Йорке.

Но на этом инцидент не завершился. Источники в правоохранительных органах сообщили, что потом мужчина вышел из авто и попытался вырвать домофон, что-то говоря о Тейлоре. Инсайдеры утверждают, что он был пьян и отказывался уходить, пока не поговорил со звездой. Злоумышленника арестовала полиция, которая сообщила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Была ли сама Тейлор Свифт дома в тот день, пока неизвестно.

Это уже не первый случай, когда неизвестный пытался проникнуть в дом Тейлор Свифт. В августе 2021 года 28-летний Патрик Ниссен был арестован за попытку влезть в здание артистки.

Фото: Getty Images

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