Давайте разбираться, кто они – группа Our Atlantic, участники Нацвибора на Евровидение 2022, которые прошли в восьмерку финалистов

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022: что известно про Our Atlantic

Our Atlantic – инди-поп группа из Умани, созданная в 2017 году вокалистом и клавишником – Виктором Байдой и бас-гитаристом Дмитрием Бакалом. Позже к коллективу присоединились гитарист Сергей Лысов и барабанщик Алексей Быков.

Our Atlantic описывает свой музыкальный стиль как украиноязычный инди-поп с примесями диско, фанка, соула, вдохновленный украинским «усатым» фанком 70х-80х годов. Также вокальной особенностью группы есть сладкий мелодичный вокал фронтмена – фальцет.

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На счету группы два ЕР: Pillow (2018) и «Час Розваг» (2020). После выхода второго миниальбома, группа Our Atlantic была номинирована на музыкальную премию YUNA 2021 в категории «Открытие года», а сам релиз – на музыкальную премию от Радио Аристокарты – Aprize Music Awards 2021 в номинации «Лучший альбом».

Группа выступает как в камерных залах, так и на фестивальных площадках – от сцены Курені до Faine Misto, ZAXIDFEST, Respublika Fest. Весной Our Atlantic планируют выпустить полноформатный альбом и представить несколько видео работ в его поддержку, а осенью — отправиться в тур по городам Украины в поддержку альбома.

Конкурсный трек команда обещает презентовать в начале февраля, так что ждем! И напомним, что совсем скоро состоится финал Нацотбора, на котором мы узнаем, кто будет представлять Украину на Евровидении 2022 в Турине.

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