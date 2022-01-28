Минни Маус впервые в истории наденет брючный костюм

Наряд известной мультяшной героини сменили к 30-летию парижского Диснейленда

Пожалуй, все помнят культовый образ Минни Маус – красно-белое платье у горошек с соответствующим бантом. В таком наряде мультяшка ходила долгие годы, и, похоже, пришло время ее переодеть. К празднованию 30-летия парижского Диснейленда обновить гардероб Минни Маус отважилась дизайнер Стелла Маккартни. Она надела один из символов Диснея в синий костюм, украшенный черным горошком, с таким же бантом. Об этом пишет издание People.

«Я рада работать с единственной, культовой Минни Маус. Что мне нравится в Минне, так это то, что она воплощает в себе счастье, самовыражение, искренность и вдохновляет людей всех возрастов по всему миру. Кроме того, у нее такой замечательный стиль! Я хотела, чтобы Минни надела свой первый брючный костюм в парижском Диснейленде, поэтому создала один из своих культовых костюмов – синий смокинг. Этот новый взгляд на ее фирменный горошек делает Минни Маус символом прогресса нового поколения. Она наденет его в честь Луны женской истории в марте 2022 года. Не могу дождаться, когда вы увидите этот новый взгляд на парк студии Уолта Диснея!» – поделилась Стелла Маккартни.

Читай также:

Эксклюзив! Дуэйн Джонсон – о том, как Эмили Блант исполнила его мечту на съемках «Круиза по джунглям»

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в трейлере фильма «Круиз по джунглям». Смотрим!