Мадонна заявила, что снова хочет поцеловать Бритни Спирс

Селебрити стремится повторить свою скандальную затею почти 20-летней давности

Упс, она хочет сделать это снова! Это мы о том, что певица Мадонна заявила, что хотела бы снова поцеловаться со своей коллегой по сцене Бритни Спирс. Такой новостью артистка шокировала своих фанатов во время прямого эфира в Instagram.

Когда один из фанатов спросил, стоит ли ждать от Мадонны мирового турне, она ответила, что хотела разделить этот момент с Бритни Спирс, заодно повторив их легендарный поцелуй.

«Стадион, детка! Я и Бритни, как насчет такого? Мы могли бы воспроизвести оригинальный поцелуй», — сказала поп-звезда.

Уверены, что почти все найдут, о каком поцелуе говорит селебрите, но на всякий случай освежим твою память. Речь идет о легендарном поцелуе Мадонны и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards в 2003 году.

Прошло почти 20 лет, а авантюризм и дух бунтарства Мадонны не стихают даже в 63 года.

Фото: Getty Images

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