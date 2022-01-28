Мадонна заявила, что снова хочет поцеловать Бритни Спирс
Селебрити стремится повторить свою скандальную затею почти 20-летней давности
Упс, она хочет сделать это снова! Это мы о том, что певица Мадонна заявила, что хотела бы снова поцеловаться со своей коллегой по сцене Бритни Спирс. Такой новостью артистка шокировала своих фанатов во время прямого эфира в Instagram.
Когда один из фанатов спросил, стоит ли ждать от Мадонны мирового турне, она ответила, что хотела разделить этот момент с Бритни Спирс, заодно повторив их легендарный поцелуй.
«Стадион, детка! Я и Бритни, как насчет такого? Мы могли бы воспроизвести оригинальный поцелуй», — сказала поп-звезда.
Уверены, что почти все найдут, о каком поцелуе говорит селебрите, но на всякий случай освежим твою память. Речь идет о легендарном поцелуе Мадонны и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards в 2003 году.
Прошло почти 20 лет, а авантюризм и дух бунтарства Мадонны не стихают даже в 63 года.
Фото: Getty Images
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