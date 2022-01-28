Деми Ловато прокомментировала секс со своим бывшим

Звезда откровенно рассказала об интимной жизни с эксом

Американская певица Деми Ловато, идентифицирующая себя как небинарную личность, поделилась подробностями своего сексуального опыта с бывшим женихом Максом Эрихом. В одном из постов в Instagram, которому просили описать отношения тремя словами, звезда быстро расставила все точки над е.

«Мой вибратор лучше», — шокировала признанием певица.

Скорее всего, речь идет о вибраторе собственного бренда Деми Ловато, которую она недавно выпустила. Секс-игрушка называется Demi Wand и пропагандирует свободу сексуального удовольствия. Как бы то ни было, но Максу Эриху должно быть неприятно.

«Представляем Demi Wand! Я хотела создать свою собственную секс-игрушку, чтобы снять клеймо с удовольствия и вывести ваши сексуальные отношения на новый уровень», — написали тогда Деми Ловато о своем продукте в Twitter.

Деми Ловато и Макс Эрих начали встречаться в марте 2020 года, а в июле пара уже обручилась. Однако свадьбу отменили, когда певица поняла, что любимый был с ней только, чтобы погреться в лучах славы.

Фото: Getty Images

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