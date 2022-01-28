Брэд Питт прокомментировал слухи о своем секретном романе

Селебрити не скрывает личную жизнь

На днях почти все СМИ повлекли за собой настоящий бум, рассказав, что голливудский актер Брэд Питт уже не холостяк. Его заподозрили в тайном романе со шведской певицей Lykke Li, живущей по соседству с ним в Лос-Анджелесе. Но, как сообщают инсайдеры изданию E!, информация была просто слухами и не больше.

«Брэд и Lykke Li даже не виделись годами. Она друг. Она интересна и уникальна. Ему нравится узнавать от нее разные вещи, но остаются просто друзьями», — рассказали источники из близкого окружения актера.

Что ж, ждем, когда красавчик Брэд Питт сам расскажет или покажет, что у него происходит в личной жизни.

Фото: Getty Images

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