Как их найти в Instagram: актеры украинского фильма «Стоп-Земля»

20 января в прокат вышел украинский фильм «Стоп-Земля» режиссера Екатерины Горностай. Он рассказывает о 16-летней школьнице Маше, которая вместе с друзьями переживает сложности школьной обыденности и первую влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не осмелишься спросить – никогда не будешь знать, взаимно ли это.

Главная особенность фильма состоит в том, что роли играют не профессиональные актоы, а обычные подростки, согласившиеся на своеобразный эксперимент. Специально для них была создана «актерская лаборатория», в которой подростков обучали основам актерского мастерства. Ключевые роли в фильме «Стоп-Земля» сыграли Мария Федорченко, Яна Исаенко, Арсений Марков и Александр Иванов. Мы знаем, насколько круто у них получилось перевоплотиться в свои роли, а потому подготовили для тебя список их Instagram, чтобы следить за апдейтами в жизни своих фаворитов. Лови подборку Instagram актеров фильма «Стоп-Земля».

Фото: Игорь Ефимов

Читай также:

Чем актеры «Стоп-Земля» занимаются после съемок в фильме?

Украинское звучание: плейлист фильма «Стоп-Земля»