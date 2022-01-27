С кем секретно встречается Брэд Питт?

Селебрити заметили в компании другой селебрити

После громкого расставания голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли все внимание СМИ приковано к их новым отношениям. Журналисты пытаются разными способами выяснить, с каким же встречаются Брэд и Анджелина. И вот, похоже, что изданию The Sun удалось узнать, с кем сейчас находится в отношениях один из главных холостяков Голливуда Брэд Питт.

Говорят, что Брэд Питт «тайно встречается» с певицей Люкке Ли, живущей всего в нескольких минутах от его закрытого дома в Лос-Анджелесе. Как сообщает источник The Sun, актер постоянно тусуется со шведской поп-звездой с середины прошлого года.

Сплетни о романе двух звезд разгорелись из-за информации, которую впервые сообщило издание Deux Moi. А на прошлой неделе то же издание со ссылкой на источник заявило, что Брэд и «эта шведская певица» тусуются в Mother Wolf, новом дворце пасты в римском стиле, недавно открывшемся в Голливуде. Инсайдер The Sun также подтвердил информацию подтвердил: «Это была Люкке, они обедали вместе».

Как же парочке удавалось так долго скрывать свои отношения? Как сообщил другой источник эксклюзивно The Sun, «Брэд и Люкке смогли так легко убежать от радаров, потому что они соседи. Для Брэда хорошо сработало то, что кто-то, кто ему нравится, живет так близко».

Фото: Getty Images

Читай также:

Почему Брэд Питт до сих пор ни с кем не встречается?

Анджелина Джоли вывела тату, посвященное Брэду Питту