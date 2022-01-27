Почему Хиллари Дафф не хотела сниматься в сериале «Как я встретила вашего папу»?

Селебрити рассказала, почему считала себя неподходящей для роли главной героини

Американская певица Хиллари Дафф призналась, что поначалу не хотела участвовать в спин-оффе культового ситкома «Как я встретил вашу маму». Об этом пишет издание Independent.

Когда шоураннеры сериала «Как я встретила вашего папу» Исаак Аптакер и Элизабет Бергер впервые предложили актрисе роль героини Софи, Хиллари Дафф как раз была на девятом месяце беременности третьим ребенком и недавно вышла замуж во второй раз. В силу семейных обстоятельств девушка не была уверена, что она станет лучшим воплощением персонажа.

«Зачем ты мне звонишь по телефону? Я собираюсь завести ребенка. Вы хотите, чтобы я сыграла роль тридцатилетней девушки, у которой нет детей?», — вспоминала она в интервью The New York Times.

Также Хиллари Дафф волновало то, что шоураннеры собирались сделать из шарового сериала просто современную версию, и ей придется перевоплотиться в один из персонажей. Но ее опасения не оправдались.

«Конечно, название меня очень испугало. Я не хотел делать перезагрузку, потому что это было любимое шоу. Этот актерский состав был невероятным вместе. Но Исаак сказал, что это будет продолжение. Никто не будет пытаться быть тем или иным человеком. Актеры отправляются в собственное приключение», — рассказала актриса.

В конечном итоге Хиллари Дафф согласилась на роль в сериале «Как я встретила вашего папу» из-за того, что опыт свиданий ее персонажа Софи совершенно отличался от ее собственного.

Напомним, что сериал «Как я встретила вашего папу» стартовал 18 января 2022 года на Hulu.

Фото: Getty Images, Hulu

Читай также:

Все сложности современного дейтинга в трейлере сериала «Как я встретила вашего папу»

Звезда «Секс в большом городе» сыграет в сериале «Как я встретила вашего папу»