Леди Гага – об особенностях съемок интимных сцен

Артистка рассказала, что дополнительно проверяет готовность своих коллег к съемкам сексуальных моментов

Американская певица и актриса Леди Гага особое внимание уделяет тому, чтобы каждому, кто снимается вместе с ней, в фильме было комфортно в совместном взаимодействии. Об этом звезда рассказала в разговоре с актером Джейком Джилленхолом в выпуске спецпроекта Variety Studio: Actors on Actors.

Как призналась Леди Гага, для нее важно убедиться, что ее коллеги ощущают себя комфортно перед камерой, прежде чем снимать интимные сцены. Поэтому она часто переспрашивает актеров, что будет для них комфортно, чтобы уважать личные границы своих коллег на съемочной площадке. В частности, это касалось и съемок интимной сцены в фильме Дом Гуччи.

«На самом деле я часто прошу согласия. Я спрашиваю: «Ничего, если я прикоснусь к тебе?» – поделилась Леди Гага.

Фото: Getty Images

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