Wellboy — Nozzy Bossy: участник Нацотбора на Евровидение 2022 (биография и песня)

Карьера молодого артиста Wellboy с оригинальным украинским звучанием только началась, а певец уже решился поучаствовать в Национальном отборе на Евровидение 2022. В финале он выступит со своей конкурсной песней Nozzy Bossy, пытаясь завоевать право представлять Украину на международном песенном конкурсе. Что же известно о самом громком открытии прошлого года, читай в материале.

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022: Что известно о Wellboy

1.Родился Wellboy в деревне Грунь, его земляк – писатель Остап Вишня.

2. Вельбой – реальная фамилия артиста.

3. По специальности Антон – режиссер эстрады.

4. Впервые хит «Гуси» Wellboy представил в своем сельском клубе.

5. Будучи студентом, Антон участвовал в режиссерской группе на первом украинском Нацотборе и даже сидел в кресле жюри во время репетиций.

6. Второй клип артиста на песню «Вишни» за первые сутки попал на #1 позицию музыкальных трендов YouTube, а на вторую – собрал 1 миллион просмотров и поднялся на #3 строчку главных трендов

7. Хит «Гуси» стал первым украиноязычным треком, который за всю историю существования Apple Music в Украине попал в ТОП 100 года Apple Music Ukraine.

8. Spotify назвал Антона Wellboy главным хитмейкером года и выбрал участником программы Wrapped 2021 by Spotify в Украине.

9. Свои песни Wellboy пишет, играя на укулеле, которую зовут Оксана.

10. Артист любит детей, определенный период своей жизни даже работал детским аниматором.

Финалист Нацотбора на Евровидение 2022 года Wellboy еще не представил свою конкурсную песню широкой публике. Но известно, что называется она Nozzy Bossy. Премьера трека запланирована на канун финала Нацотбора на Евровидение 2022 – 11 февраля. Ждем!

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