В рамках Неделя высокой моды в Париже свою коллекцию представил престижный французский бренд Alexis Mabille Couture. В показе приняла участие украинская топ-модель, ведущая реалити «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева

Презентация коллекции бренда Alexis Mabille Couture на Paris Haute Couture Fashion Week 2022 состоялась во вторник, 25 января. На подиуме в нарядах от французского модельера Алексиса Мабия блистала Алла Костромичева — украинская топ-модель ведущая реалити «Топ-модель по-украински» (Новый канал). Вместе с ней в Париж приехала ее поддержка: муж Джейсон Капоне и 6-летний сын Сальваторе.

Украинская топ-модель Алла Костромичева на показе Alexis Mabille Couture в Париже

Фото: alexismabille.com, vogue.ru

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