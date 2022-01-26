Alina Pash обвинила Kalush Orchestra в плагиате

И в этом году Нацотбор не обходится без скандальчиков

Финалистка Национального отбора на Евровидение 2022 года Alina Pash намекнула на плагиат/заимствование других финалистов Нацотбора Kalush Orchestra в последнем видео, которое они выложили в своем Instagram.

В ролике, где группа поет народную щедровку под свое музыкальное сопровождение, звучит контрабас, который певице Alina Pash напоминает партию из ее песни BOSORKANIA. Своими мыслями по этому поводу поделилась в своем Instagram.

«Мені паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а, насправді, просто в переддень так нагло користується, знаєте, ніби кінь пасеться на чужій галявині, а вона зрозуміло чия», — прокомментировала Алина.

Эту тему дразу подхватила Instagram-страница Eurovision.ua, которая взялась сравнить фрагменты из записей Kalush и Bosorkanya. Группа Kalush молчать тоже не стала и отреагировала в комментариях под этим же постом.

«Йо, в цій щедрівці схожий контрабас, ок, але це не наш трек) це щедрівка, то шо слова народні нікого не смущає?» — написали участники группы.

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