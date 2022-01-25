Сериалы 2022: премьеры февраля

Ищешь, какой бы крутой сериал посмотреть в феврале 2022 года? Тогда ты вовремя встретил Новый канал. Мы собрали для тебя горячую подборку крутых сеериальных новинок и долгожданных продолжений, которые выходят в феврале 2022 года. Сохраняй этот текст, чтобы не потерять ТОП-5 сериалов февраля!

«Пэм и Томми»

Дата выхода: 2 февраля

В ролях: Лили Джеймс, Себастиан Стэн, Сет Роген, Ник Офферман, Тейлор Шиллинг

Если снимаете секс-видео, будьте готовы к тому, что когда-нибудь оно может появиться в сети. Именно такой урок можно извлечь из будущего мини-сериала, основанного на реальной истории об отношениях известной актрисы Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы MötleyCrüeТомми Ли. Всего через несколько дней после того, как парочка поженилась, в таблоидах появилось секс-видео с их медового месяца. Как же известные супруги пережили этот скандал, и какой стала их жизнь после? Все это покажут в сериале.



«Изобретая Анну»

Дата выхода: 11 февраля

В ролях: Джулия Гарнер, Анна Хлумски, Кэти Лоус, Лаверн Кокс, Алексис Флойд, Ариан Моайед, Андерс Голм, Анна Деавер Смит, Джефф Перри, Терри Кинни, Дженнифер Эспозито

Этот сериал основан на статье Джессики Пресслер «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка», опубликованной в NewYorkMagazine. Фактически название материала говорит само за себя. Проект расскажет реальную историю о российской мошеннице Анне Делви, также известной как Анна Сорокина, которая притворялась богатой немецкой наследницей, чтобы раскрутить обеспеченных людей Нью-Йорка на деньги. В 2017 году девушку арестовали, обвинив в мошенничестве и подделке документов. Как же Анне удавалось так долго всех обманывать? Именно об этом и расскажет сериал.



«Super Pumped: Битва за Uber»

Дата выхода: 27 февраля

В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Кайл Чандлер, Кэрри Бише, Джон Басс, Ума Турман

SuperPumped– это сериал-антология, посвященный историям становления известных компаний. Первый сезон расскажет об Uberи его основателе Тревисе Каланике. В основе лежит одноименная книга журналиста TheNewYorkTimesМайка Айзека. В сериале нам расскажут, как создавалась компания Uber, чего стоило удержать ее на плаву, и почему сам основатель со скандалом вынужден был покинуть свое детище.



«Убивая Еву», 4 сезон

Дата выхода: 27 февраля

В ролях: Фиона Шоу, Сандра О, Джоди Коммер, Ким Бодни, Оуэн МакДоннел, Даррен Бойд, Эдвард Экрут, Джинтаре Бейноравичуте, Хелена Холмс

Четвертый сезон станет завершающим для истории двух противоположностей – спецагента Евы и наемной убийцы Вилланель, которые просто одержимы друг другом. Когда-то сотрудница МІ6 Ева взялась за дело загадочной киллерши, которая не оставляла следов, чтобы выяснить ее личность. А теперь они просто не могут жить, не преследуя друг друга. Чем же закончится эта удивительная одержимость?



«Острые козырьки», 6 сезон

Дата выхода: 22 февраля

В ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Софи Рандл, Нед Деннехи, Бенджамин Зефанайя, Гарри Киртон, Нил Мескелл

Шестой сезон станет финальным для культового сериала о британском криминальном клане «Острые козырьки». После победы картины на BAFTATVAwardsв 2018 году ее создатель Найт подтвердил свое «стремление сделать историю семьи между двумя войнами и закончить ее во время первого воздушного налета на Бирмингем», состоявшегося 25 июня 1940 года. Ожидается, что в заключительном сезоне главарь «Острых козырьков» Томас Шелби сойдется в противостоянии с лидером британских фашистов Освальдом Мосли.

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