Alina Pash: биография финалиста Нацотбора на Евровидение 2022 Украина

Певица Alina Pash попробует себя на Национальном отборе на Евровидение 2022 года! Зрители полюбили ее за необычную, новую музыку – рэп на закарпатском диалекте. Что нам известно об одной из самых крутых артисток в этом году, читай в материале.

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022: что известно об Alina Pash

1. Первое слово певицы в детстве – «йо» («да» по-закарпатски)

2. Идеальной артисткой и примером на сцене считает Бейонсе

3. Певица прошла через Х-Фактор, ходила на кастинги в разные поп-группы. А потом решила, что нужно действовать по-другому, нашла свой собственный стиль и взорвала сеть колоритным клипом на песню «Bitanga», в которой использовала родной закарпатский диалект. Кстати, именно словом «bitanga» («хулиганка» по-закарпатски) ее называл в детстве дедушка.

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4. Алина – настоящий меломан. Она обожает soul, r’n’b, треп, хип-хоп, электро, фольк, поп-рок.

5. Alina Pash получила международную музыкальную премию для молодых артистов «Music Moves Europe Awards 2022». По словам жюри MMEA 2022, было невероятно – открывать так много талантливых европейских артистов, отметив, что Алина Паш «подлинно увлекательная и уникальная артистка… можно сразу определить, какие ценности она отстаивает».

6. Песня, с которой она выступит на финале Нацотбора на Евровидение – «Тіні забутих предків» – выйдет 11 февраля, за день до прямых эфиров.

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Фото @alinapash

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