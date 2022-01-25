Евровидение 2022: LAUD исключили из списка финалистов Нацотбора – что произошло?

Только мы с вами узнали имена восьми финалистов Нацотбора на Евровидение 2022, как одного из них уже дисквалифицировали

Оргкомитет Национального отбора Евровидения вычеркнул исполнителя LAUD из отбора. Причина в том, что заявленная им для участия песня — Head Under Water- была обнародована в 2018 году, что прямо нарушает правила.

Вот так легко раз и LAUD не будет участвовать в финале Нацотбора 12 февраля. Вместо него в финале выступит Barleben с песней Hear My Words. Таким образом, список участников финала Национального отбора, который состоится 12 февраля в эфире Суспільного телеканала UA: ПЕРВЫЙ, после внесенных изменений таков:

Alina Pash — Тени забытых предков

Barleben — Hear My Words

Cloudless — All be alright

Kalush Orchestra — Стефания

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя Любовь

Roxolana — GIRLZZZZ

Wellboy — Nozzy Bossy

Добавим, что согласно пункту 5.1 правил Нацотбора на Евровидение песня должна отвечать следующим требованиям: «не быть обнародованной, не выходить в релиз и/или не исполняться публично (полностью или частично, в том числе текст отдельно от музыки или наоборот), не быть доступной для общественности, например (но не ограничиваясь) на онлайн-видеоплатформах, в социальных сетях или в (полу-)открытых для общего доступа базах данных, и не быть использованной ни в каких коммерческих целях до 01 сентября 2021 года».

Евровидение 2022: кто попал в восьмерку финалистов Нацотбора?

Однако сам LAUD не согласен с подобным решением.

— «Head Under Water» была написана в 2018 году голландским сонграйтером Daniel Boting. В том же году мы попытались в экспериментальном режиме записать ее вместе с автором. Единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года в моем втором сольном альбоме DUAL. Тогда ее впервые услышали и полюбили, — пишет исполнитель в своем Instagram.

Также он добавляет, что подобная ситуация была с победителем Евровидения 2019 Дунканом Лоуренсом. Его песня Arcade появилась на YouTube за несколько лет до участия в ESC, еще до официального релиза. А согласно правилам песенного конкурса, композиции, претендующие на победу, не могут быть изданы ранее первого сентября прошлого года.

– Если песня появилась раньше, исполнитель должен как-то доработать ее и по законодательству об авторских правах это уже другая композиция. Первая версия Head Under Water имеет 340 просмотров за 3 года – это, по сути, домашнее видео, – пишет исполнитель.

Фото @suspilne.eurovision, @laud_vk

Читай также:

Евровидение 2022: все песни участников Нацотбора в Украине

Евровидение 2022: названы имена ведущих Нацотбора в Украине!