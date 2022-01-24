Måneskin отменили концерт в Киеве

Музыканты сообщили об изменениях в графике своих выступлений

Просто слезы на глазах! Победители «Евровидения-2021» итальянская группа Måneskin отменила свой грандиозный тур по Европе, а, значит, и концерт в Киеве. Об этом участники группы сообщили в своих социальных сетях, выступив с официальным заявлением.

Причиной отмены европейского тура Måneskin стали ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Каждая страна выдвигает свои требования по количеству людей в залах, что не позволит прийти на концерт всем, кто купил билеты. Поэтому из соображений безопасности итальянцы отменили свой тур.

«Нам действительно очень жаль, и мы надеемся, что сможем дать вам новые даты тура как можно скорее, не позднее 1 марта 2022 года», — сообщили участники группы.

Также Måneskin отметили, что ближайшие концерты на площадках под открытым небом состоятся, среди них: Circo Massimo (Рим), Arena di Verona (Верона) и Lignano Sabbiadoro.

Напомним, что итальянская группа Måneskin должна была выступить в Киеве 7 марта в Stereo Plaza в рамках своего европейского тура. Скучаем, но не сдаемся и ждем новые даты от наших любимцев.

Фото: Getty Images

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