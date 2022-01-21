Евровидение 2022: все песни участников Нацотбора в Украине

Все песни участников Национального отбора на Евровидение 2022 можно послушать прямо сейчас на сайте Нового канала! Один из этих треков прозвучит на международной арене, поэтому скорее включай их и выбирай наиболее понравившиеся (СПИСОК ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Меломаны со всего мира уже вовсю готовятся к главному музыкальному празднику года — конкурсу Евровидение 2022! Международные песенные соревнования пройдут в Турине, столице региона Пьемонт на юге Италии. Первый и второй полуфиналы запланированы на 10 и 12 мая, а грандиозный финал — на 14 мая.

Украина активно готовится к участию в международном песенном конкурсе Евровидение 2022. Прослушивания на Национальный отбор уже стартовали. Кстати, в этом году Украина изменила формат выбора своего представителя на Евровидении. Поэтому следить за новостями стоит очень внимательно!

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Нацотбор на Евровидение 2022: поп-фолк группа ANTSYA — BOMBA

Слушай песню группы ANTSYA — BOMBA, участников Нацотбора на Евровидение 2022:

Нацотбор на Евровидение 2022: ROXOLANA — GIRLZZZZ

На создание трека GIRLZZZZ участницу Нацотбора на Евровидение 2022, певицу Роксолану вдохновила украинская народная песня «Летіла зозуля». Что из этого вышло, слушай прямо сейчас:

Нацотбор на Евровидение 2022: группа Cloudless — All be alright out now

Украинская группа Cloudless участвует в Нацотборе на Евровидение уже во второй раз. Слушай песню All be alright out now, с которой коллектив попытает свою удачу в этом году:

Нацотбор на Евровидение 2022: дуэт «східзахід» — «Затишно»

Начинающие артисты Сергей и Наталка познакомились в соцсетях и создали коллаборацию с целью покорить Нацотбор на Евровидение 2022. Песню дуэта «східзахід» под названием «Затишно» можно послушать уже сейчас:

Фото: @eurovision.ua

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