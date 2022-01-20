Сколько зарабатывают киберспортсмены и другие факты о киберспорте

Как стать профессиональным киберспортсменом? Сколько можно заработать в этой профессии и как попасть в большой киберспорт? Об этом и многом другом эксклюзивно для Нового канала рассказал Александр «Enkanis» Полищук — талант (комментатор) WePlay Esports, флагманской компании киберспортивной группы WePlay Holding, которая организовывает зрелищные киберспортивные турниры по всему миру

Чем отличается киберспортсмен от геймера?

— Подходом к играм как к работе. Быть киберспортсменом – заниматься профессиональной деятельностью и получать за это деньги. Быть геймером – играть в свободное время и получать эндорфины. Киберспортсмен – это геймер, который полюбил соревнования и выбрал путь постоянного оттачивания мастерства в одной дисциплине.

В каком возрасте нужно начинать играть, чтобы выйти на профессиональный уровень?

— Чем раньше, тем лучше! Как бы банально ни звучало, в этом вопросе наша сфера мало чем отличается от любого другого вида спорта. Многие киберспортивные истории начинаются с возраста 10-12 лет, когда порог вхождения в большинство игр уже можно переступить и задуматься о серьезном. К 16 годам можно получить крепкого игрока, который, имея правильную мотивацию и поставленный тренировочный процесс, к совершеннолетию перерастет в киберспортсмена. Заканчиваются карьеры, как правило, после 30 лет: меняются жизненные приоритеты, мотивация перенаправляется в другое русло.

Какая техника нужна киберспортсмену?

— Необходим мощный персональный компьютер, соответствующий современным стандартам монитор, гарнитура с микрофоном, удобные мышка и клавиатура.

Обязательно ли в этой профессии знание английского языка?

— Да, как и для всех остальных.

Как молодому таланту попасть в команду мечты?

— Во всех дисциплинах есть встроенные платформы (лиги), играя на которых можно попасть на радар к другим игрокам, тренерам или скаутам. В наше время, если ты играешь лучше основной массы игроков, за тебя говорит внутриигровая статистика, и это непременно отметят. Многие профессиональные организации сейчас занимаются воспитанием академий, куда могут подать заявку все желающие, подходящие по вступительным параметрам. Наша компания проводит WePlay Academy League – регулярный чемпионат среди сильнейших академий мира в дисциплине CS:GO. Этот турнир – лучший трамплин для молодых киберспортсменов возрастом от 16 до 20 лет. Кстати, третий сезон WePlay Academy League стартовал 3 января.

Как проходят тренировки киберспортсменов? Сколько часов в день нужно посвящать оттачиванию мастерства?

— Можно разбить тренировочный процесс на два блока – индивидуальный и групповой. Первый подразумевает постоянное совершенствование механик выбранной дисциплины: стрельба, движение, гранаты в CS:GO, игра за различных героев в Dota 2, изучение карт, взаимодействие предметов, отдельных позиций, просмотр записей других игроков. Все это ведет к лучшему пониманию микромоментов не только своей игры, но и противника.



Второй блок – работа с командой и тренером. Настройка под определенных соперников, разбор стилей, карт, непосредственная тренировка против разных коллективов. Активный тренировочный лагерь может длиться 6-8 и более часов в день.

Какой путь нужно преодолеть, чтобы дойти, например, до The International?

— Как я уже отметил – много играть и постоянно совершенствоваться, всегда думать о том, как стать лучше других. На The International не только играли, но и выигрывали ребята, не имеющие тонны опыта из игр в различных профессиональных командах и академиях. Однако такие случаи уникальны, у каждого свой путь.

В подобных соревнованиях обычно внушительные призовые фонды? Как они формируются?

— Существуют фиксированные призовые фонды, в которые могут вкладываться организаторы турнира и создатели игры, а также гибридные. Последние интересны тем, что помимо фиксированной суммы, зрители имеют возможность пополнить их за счет покупки внутриигровых коллекционных предметов.

Нужно ли командам платить за участие в турнире?

— В некоторых дисциплинах существую франшизные лиги, подразумевающие регулярный взнос за участие. Но эта практика не распространена широко.

Какие дисциплины самые топовые и прибыльные в киберспорте?

— Часто это зависит от региона, в котором определенная игра может быть популярнее среди населения и привлекательнее для инвесторов и спонсоров. League of Legends, Dota 2, CS:GO, Valorant – в авангарде.

Сколько зарабатывают киберспортсмены?

— Контракты топовых игроков могут варьироваться от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Здесь заработок напрямую зависит от того, как много человек работает.

Принято считать, что киберспорт – только для парней. Правда ли это?



— Так принято считать только потому, что изначально выборка парней в этой сфере больше. Самой успешной в этом деле является Саша Хостин, более известная под никнеймом Scarlett – канадская киберспортсменка, чемпионка мира по StarCraft 2. В 2016 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса. С каждым годом все больше девушек приходят в индустрию, и это прекрасно!

Три аргумента для родителей: почему хорошо, если ребенок увлечен компьютерными играми.

— Во-первых, как и любая другая сфера, игровая индустрия может дать ему работу. Во-вторых, игры – это часть социализации ребенка. Компьютерная игра не обязательно перерастает в зависимость, это замечательный инструмент воспитания положительных качеств. При должном внимании со стороны родителей, естественно. Работа в команде, уважение к товарищам, лидерство, коммуникабельность – только начало из списка скилов, важных в любой сфере деятельности человека. И в-третьих, вы можете поиграть с ним! Это ли не прекрасно в построении доверительных отношений с подростком?