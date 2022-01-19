«Оскар-2022»: когда будет, в каком формате и кто номинирован

Ежегодная церемония вручения «Оскар» — то событие, которого ждет большинство людей мира. Прошлогодняя премия стала первой неординарной, которую провели во времена пандемии. Социальная дистанция и отсутствие некоторых звезд показали, что мир изменился. Что же ждет нас в этом году? Каким будет «Оскар-2022»?

«Оскар-2022» состоится 27 марта в ночное время для Украины. В прошлом году церемония проходила в новом месте в центре Лос-Анджелеса, в Union Station. Однако в этом году ее решили вернуть в «родной дом» с 2002 года — The Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Об этом пишет издание Vogue.com.

Формат проведения «Оскар-2022»

Точный формат проведения премии пока не оглашен. Но, вероятно, это не будет «дистанционная история», как с «Золотым глобусом». Академия уже объявила, что руководить шоу будет режиссер Гленн Вайс.

Кто номинанты на премию «Оскар-2022»?

Всех номинантов на «Оскар-2022» объявят 8 февраля. Однако ожидается, что за «лучший фильм» есть шансы посоревноваться «Силе собаки», «Белфесту», «Дюне», «Королю Ричарду» и «Вестсайдерской истории». А лучшим режиссером может стать Дэни Вильнев, Стивен Спилберг, Кеннет Брана или Джейн Кэмпион.

Среди претендентов на лучшую мужскую роль называют Вилла Смита, Бенедикта Камбербетча, Эндрю Гарфилда и Дензела Вашингтона. А вот из женщин – Оливия Колман, Кристен Стюарт, Леди Гага и Николь Кидман.

Фото — Getty Images

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