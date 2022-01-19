«Грэмми-2022» состоится уже совсем скоро! Скорее читай материал, чтобы узнать новую дату проведения музыкальной премии и имя ведущего

Ежегодно американская Национальная академия искусств и науки звукозаписи (NARAS) проводит масштабную премию «Грэмми», чтобы наградить лучших представителей музыкальной индустрии. Победителей выбирают путем голосования активных членов NARAS, в их числе: именитые артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. «Грэмми» является высшей наградой в мире музыки, она концептуально схожа с «Оскаром» в кинематографе и «Эмми» в телевизионной сфере.

«Грэмми-2022»: дата проведения

Когда состоится «Грэмми-2022»? Этим вопросом задавался каждый, кто хоть немного следит за миром музыки. По плану, 64-я церемония награждения должна была пройти 31 января, однако из-за распространения нового штамма коронавируса организаторы приняли решение перенести мероприятие на неопределенный срок.

С момента, как Национальная академия искусств и науки звукозаписи объявила о переносе музыкальной премии, прошло несколько недель. Поклонники «Грэмми-2022» с нетерпением ждали, когда же объявят новую дату проведения церемонии. И наконец-то их ожидание подошло к концу! В ночь с 18 на 19 января стало известно, что премия «Грэмми-2022» состоится 3 апреля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

«Грэмми-2022»: место проведения

Перенес даты проведения «Грэмми-2022» — далеко не все сюрпризы от организаторов музыкальной премии. Так, сообщается, что впервые в истории существования конкурса церемония награждения пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Заветные статуэтки в виде граммофона вручат на стадионе MGM Grand Garden Arena, который рассчитан на 17 000 мест. 64-я церемония награждения музыкальной премии «Грэмми-2022» будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBS.

«Грэмми-2022»: что известно о ведущем

Кроме даты проведения, организаторы премии «Грэмми-2022» сообщили имя ведущего главной музыкальной ночи мира. Им стал Тревор Ной — южноафриканский комик и актёр, номинант премии «Эмми». С сентября 2015 года ведёт сатирическую телевизионную передачу The Daily Show.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Trevor Noah (@trevornoah)

Фото — Getty Images, @recordingacademy

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