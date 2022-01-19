Очень горячо! У Богдана Буше и Вики Маремухи роман

Правда, снова на экране, так что за супружескую жизнь Вики переживать не стоит! В этот раз блогеры, которые впервые встретились на съемочной площадке сериалити «Киев днём и ночью» (Новый канал), сыграли влюбленную пару в фильме «Любовь и блогеры».

Зрителям Нового канала эта парочка глубоко запала в душу еще в 2016 году. Страсть, которая бурлила между Богданом и Викой, чувствовалась даже через экраны телевизоров. Жаркие поцелуи, откровенные признания, бурные ссоры и не менее эмоциональные примирения — это была действительно взрывная смесь!

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Поэтому, когда в трейлере фильма «Любовь и блогеры» внимательные зрители увидели кадры поцелуев Богдана и Вики, стало понятно – эта парочка еще задаст жару на экранах.

Однако спустя столько лет личная жизнь обоих блогеров кардинально изменилась: Богдан на момент съемок был в серьезных отношениях, а Маре и вовсе в 2021 году вышла замуж. Как это отразилось на съемочном процессе, Вика откровенно рассказала Новому каналу:

— Богдан, как я часто говорю, мой вечный партнер. Спасибо Новому каналу и сериалити «Киев днем ​​и ночью», которые нас посватали, кажется, на всю жизнь (смеется). С Богданом мне очень комфортно сниматься! Правда, он не хотел целоваться с языком, потому что у него тогда была девушка. Поэтому мы целовались по-киношному. А вообще я Богдана, как партнера, очень люблю и уважаю. Мне с ним суперкомфортно!

Призналась Вика Марехмуха и о том, как на сцены с поцелуями отреагировал ее возлюбленный Луи:

— На самом деле, мой муж знает Богдана лично. И по крайней мере мне говорит, что не ревнует. Думаю, Луи просто смирился, он понимает: если я хочу продолжать сниматься в кино, должна быть готова к разным ролям и сценам.

Фильм, в котором Богдан и Вика снова примерили роль влюбленной пары – «Любовь и блогеры» — выйдет на экраны кинотеатров уже 20 января. А совсем скоро на YouTube Нового канала выйдет «Предметка» с Богданом Буше (Шелудяком), в которой он расскажет, почему расстался со своей девушкой, стала ли лучше целоваться Вика Маремуха и другие подробности съемок и личной жизни. Так что следите за новостями в соцсетях Нового канала!

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