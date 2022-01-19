Чем актеры «Стоп-Земля» занимаются после съемок в фильме?

Исполнители главных ролей Маша Федорченко, Саша Иванов и Яна Исаенко рассказали, планируют ли продолжать актерскую карьеру

Фильм «Стоп-Земля», информационным партнером которого является Новый канал, стал путевкой в большое кино для многих начинающих актеров. Некоторые уже имели опыт работы с камерой, кроме того подростки получали его в уникальной лаборатории, организованной режиссером Екатериной Горностай и командой фильма. Она дала свои плоды — летом 2021-го коллектив одержал победу в номинации «Лучшая актерская работа» на ОМКФ. Останавливаться на достигнутом актеры не собираются.

– Съемки в фильме «Стоп-Земля» не были моим первым актерским опытом – родители работали и работают в сфере кино, и у меня уже было несколько ролей. Но «Стоп-Земля» – это точно самая важная актерская работа. В нашей лаборатории я получил отличные навыки и инструменты, которые, чувствую, дали мне большой буст, — рассказал исполнитель одной из главных ролей Саша Иванов. –После «Стоп-Земли» у меня была еще одна работа, которой, надеюсь, скоро смогу поделиться. А осенью 2021 года нам с Машей Федорченко удалось попасть на ирландский Subtitle – международный кинофестиваль кастинг-директоров и актеров. Я решил, что актерский путь станет одной из плоскостей, в которых я буду пытаться развиваться.

Кстати, Маша Федорченко, для которой «Стоп-Земля» стала дебютом, уже получила свою первую персональную актерскую награду – стала лауреатом «Кінокола» в номинции «Лучшая актриса».

— Сейчас учусь на актрису, чтобы больше уметь и получить немного больший шанс на то, что мой актерский опыт не закончится на «Стоп-Земле» и студенческих фильмах, — призналась актриса. — Пока двигаюсь нормально.

А вот Яна Исаенко, сыгравшая лучшую подругу Маши, не ставит актерство на первый план.

– Это не был мой первый актерский опыт, но впервые я играла одну из главных ролей. Очень люблю кино, и мне бы хотелось быть к нему причастной, но пока не вижу свою карьеру как актрисы, — сказала она. — Хочется развиваться с разных сторон, заниматься всем, что интересно, и где есть шанс проявить себя. Однако буду искать проекты, которые цепляют.

Для справки:

«Стоп-Земля» — фильм режиссера Екатерины Горностай о подростковой влюбленности и дружбе, моментах взросления и принятии себя. Главные роли в нем сыграли непрофессиональные актеры-подростки, два месяца обучавшиеся в уникальной актерской лаборатории. Кинолента уже получила престижные награды — «Хрустального медведя» от Юношеского жюри программы Berlinale Generation 14plus на Берлинском международном кинофестивале, главный приз немецкого Fünf Seen Filmfestival, а также Гран-при, «Золотого Дюка» и победу в номинации «Лучшая актерская работа» на ОМКФ-2021 и победу в пяти номинациях премии «Кіноколо», среди которых – «Лучший полнометражный игровой фильм».

Увидеть фильм «Стоп-Земля» на больших экранах вы сможете с 20 января 2022 года.