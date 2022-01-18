«Грэмми-2022»: когда состоится премия или почему ее отложили?

31 января 2022 года Академия звукозаписи и CBS должны были провести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми»

Однако вдруг прогремело сообщение, отложенное на неопределенный срок. Об этом в совместном заявлении сообщила сама американская Академия звукозаписи и CBS. Что стало причиной? Наверное, уже не удивим вас, если скажем – «Омикрон» – новый штамм коронавируса. Он начал очень активно распространяться, а значит, проведение церемонии может быть опасным для здоровья.

— Здоровье и безопасность участников нашего музыкального сообщества, живой аудитории и сотен людей, без устали работающих над созданием нашего шоу, остаются нашим приоритетом, — объявили организаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Новой даты пока нет, но ее пообещали скоро объявить.

Фото — Getty Images, @recordingacademy

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