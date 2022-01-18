Дантес и Дорофеева повторили фото 2017: даже без белья (Фото)

Украинский артист Владимир Дантес любит эпатировать и выкладывать контент, вызывающий бурную реакцию у подписчиков

На этот раз Дантес выложил фото вместе со своей любимой супругой Надей Дорофеевой с отдыха в Мексике. На первом плане снимка стоит Надя в купальнике и халате, а на заднем – совсем голый Вова. При этом все интимные места прикрыты только рукой Нади и наклейкой с текстом, которая, кстати, появилась не сразу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Сначала Дантес выкладывал фото без наклейки, но кто-то пожаловался на его публикацию и Instagram несколько раз удалял ее. Однако Владимир упорный – выложил снимок и в третий раз. 🙂

Кстати, похожее фото уже есть в ленте Дантеса в 2017 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

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И в обоих случаях снимки вызвали негодование Instagram-пользователей. Мол, «как же можно выкладывать фото без белья»? Но, конечно, есть и те, кто отреагировал на публикации нормально и даже с упоением: «Никогда не перестану удивляться тому, что людям не плевать, что делают другие», «Вот она Мексика! Очистился так сказать и сбросил все лишнее», «Хулиганы! А мне нравится».

А как тебе такие фото Дантеса и Дорофеевой?

Фото — Instagram

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