Евровидение 2022: Украина начала прослушивание на Нацотбор

Как сообщили MUZVAR, в креативном пространстве певицы Tayanna «My dream space», сегодня 17 января стартовали прослушивания потенциальных участников финала Нацотбора на «Евровидение-2022».

Среди участников – GORIM!, Michael Soul, Анця, Виктор Романченко и другие. Предыдущий список кандидатов мы уже публиковали раньше.

Известно, что на прослушивании присутствуют музыкальный продюсер Нацотбора Михаил Кошевой и продюсер трансляции телеотбора Алексей Гончаренко.

Это значит, что совсем скоро мы узнаем полный список финалистов Нацотбора на «Евровидение-2022». А уже 12 февраля определится, кто будет представлять в этом году Украину на песенном конкурсе в Турине, Италия в мае.

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