Найкращі вихідні: смотреть официальный трейлер

Вышел второй трейлер фильма «Найкращі вихідні» – это совместный проект Atlas Weekend и FILM.UA Group. В украинских кинотеатрах фильм появится со 2 февраля 2022 года.

В новом видео герои фильма приезжают в Киев и у каждого из них свои планы на выходные. Например, Ганс (Элиас Райхерт) прилетает из Мюнхена, чтобы завоевать сердце Ольги (Дарья Петрожицкая) – менеджера фестиваля Atlas Weekend. Удастся ли ему это сделать, если девушка даже не понимает, кто он такой?

Парни из Кривого Рога (Александр Рудинский, Максим Девизоров, Максим Кириченко, Валерий Морозов) приезжают в Киев в поисках настоящих киевлянок, однако у судьбы на них совсем другие планы. К тому же, из-за некоторых событий, их дружба оказывается под угрозой.

Для Алисы (Алина Чебан) события на фестивале становятся переломным моментом в отношениях с родителями. Благодаря знакомству с героем Богдана Осадчука, она понимает, что нужно ценить тех, кто рядом, а не преследовать детские иллюзии.

Больше всего везет Лесику (Тарас Денисюк), который после ссоры с сестрой Мирой (Наталья Бабенко) с помощью одной из украинских певиц пробирается на фестиваль и попадает за кулисы, где он знакомится с любимыми артистами, а некоторым даже признается в любви.

В феврале всех объединит музыка, фестиваль и любовь.

Также, зрители смогут увидеть на экранах звездные камео: VERKA SERDUCHKA & band, alyona alyona, THE HARDKISS, Onuka, Артем Пивоваров, Алексей Дурнев и еще несколько неожиданных звезд, чьи имена продюсеры держат в секрете.

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