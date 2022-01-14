Новый канал изучил хронологию событий и собрал все подробности инцидента

Американский рэпер Канье Уэст, который разводится с реалити-звездой Ким Кардашьян после 10 лет отношений, оказался в центре скандала. Артист избил фаната на улицах Лос-Анджелеса (США). Онлайн-таблоиду TMZ удалось получить видео инцидента, и оно за считанные часы разлетелось по Сети. Рассказываем все подробности нашумевшей драки бывшего мужа Ким Кардашьян с поклонником.

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Канье Уэст избил фаната на улице: подробности

Инцидент произошел в среду, 12 января. Сообщается, что около 3 часов ночи Канье Уэст выходил из ресторана Soho Warehouse, где его поджидала небольшая группа поклонников. Они без остановки фотографировали рэпера, и тот сделал им замечание, упрекнув, что они не понимают, какие трудности он сейчас переживает (напомним, после расставания с Ким Кардашьян артист не прекращает попытки ее вернуть).

Один из фанатов ответил Канье, что все сталкиваются с семейными проблемами, и ему не стоит «раздувать из мухи слона». Эти слова вывели Канье Уэста из себя, и он накинулся на мужчину с кулаками. Рэпер нанес поклоннику один удар по голове и два — по шее, после чего тот упал и ушибся об асфальт.

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По информации СМИ, предполагаемая жертва нападение Канье Уэста на месте происшествия отказалась от медицинского вмешательства. Однако позже мужчина обратился в отделение неотложной помощи, чтобы пройти полное обследование. На данный момент полиция Лос-Анджелеса расследует дело: Канье Уэсту грозит до шести месяцев лишения свободы, если правоохранительные органы докажут виновность рэпера.

Канье Уэст избил фаната на улице: видео инцидента

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На видео запечатлено, как после потасовки предполагаемый пострадавший лежит на асфальте, а рядом с ним Канье Уэст выплескивает злость на людей из своего окружения. Ролик начинается с криков рэпера: «Отойди от меня», которые адресованы женщине, отчаянно пытавшейся его успокоить. Сообщается, что это двоюродная сестра Канье.

Фото: Getty Images

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