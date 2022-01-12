Актеры Стоп-Земля — о самых трудных моментах работы над фильмом

Главные актеры фильма «Стоп-Земля», который выйдет в прокат уже 20 января, рассказали, с каким трудностями столкнулись во время работы над лентой

В фильме «Стоп-Земля», информационным партнером которого стал Новый канал, снялись непрофессиональные актеры-подростки. Несколько месяцев они занимались в уникальной лаборатории, где готовились к съемкам — привыкали к камерам, импровизировали на украинском языке и находили общий язык друг с другом. Впрочем, съемки кино — это сложный процесс, поэтому трудностей избежать не удалось.

Маша Федорченко держала себя в руках

— Труднее всего было не начинать проявлять нехорошие стороны своего характера во время сильной усталости. На самом деле, иногда я видела, что сцена с партнерами не такая, как должна быть, не работает из-за нашего исполнения — нужно было искать, менять. Я не соглашусь, что это из-за непрофессионализма. Ведь абсолютно естественный процесс – поиск формы для изложения содержания, – объяснила она. — Просто понадобилось немного времени, чтобы принять, что с первого дубля не всегда получается.

Яна Исаенко боролась с внутренним критиком

— Труднее всего было не думать, как ты сейчас сыграл, выключить своего внутреннего критика. Но Катя (Екатерина Горностай – режиссер фильма, – прим. ред.) мне очень помогала справиться с этим. Ну, и ночные съемки – это тоже тяжело физически и морально, но после слов «смена закончилась» были очень приятные ощущения, – вспоминает актриса.

Актеры фильма «Стоп-Земля» – об обучении в уникальной лаборатории: «Нашли друзей и учились быть собой»

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Арсений Марков воспроизводил ПТСР

– Мой персонаж переехал с родителями в Киев, когда на Донбассе началась война. Из-за этого у него есть небольшое психическое расстройство, возможно, даже ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). В одной из сцен мой персонаж переживает паническую атаку, ему становится плохо от звуков выстрелов. Это интересно контрастирует с тем, что он одевается в стиле милитари, на заставке его телефона документальная фотография периода войны во Вьетнаме. То есть, ему одновременно нравится эта эстетика, но вместе с тем трудно это все воспринимать, ведь жизнь изменилась в результате войны. Мне тяжело далась эта сцена, потому что я не совсем понимал, как играть так, чтобы выглядело натурально, – говорит Арсений. – Это была не совсем паническая атака и не совсем истерика. Мне поначалу показалось, что я сыграл плохо, но в итоге все получилось окей.

Для справки:

«Стоп-Земля» — фильм режиссера Екатерины Горностай о подростковой влюбленности и дружбе, моментах взросления и принятии себя. Главные роли в нем сыграли непрофессиональные актеры-подростки, два месяца обучавшиеся в уникальной актерской лаборатории. Кинолента уже получила престижные награды — «Хрустального медведя» от Юношеского жюри программы Berlinale Generation 14plus на Берлинском международном кинофестивале, главный приз немецкого Fünf Seen Filmfestival, а также Гран-при, «Золотого Дюка» и победу в номинации «Лучшая актерская работа» на на ОМКФ-2021, а также победу в пяти номинациях премии «Кіноколо», среди которых – «Лучший полнометражный игровой фильм».

Увидеть фильм «Стоп-Земля» на больших экранах вы сможете с 20 января 2022 года.