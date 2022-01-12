Евровидение-2022: когда состоится нацотбор и имена участников конкурса

Песенный конкурс Евровидения-2022 в этом году состоится в мае, в городе Турин (Италия)

Украина уже активно готовится и подбирает кандидатов для участия. Общественный вещатель уже завершил прием заявок и сообщил, что финал национального отбора, где зрители вместе с жюри выберут единого кандидата, состоится уже в феврале.

Исполнителей, которые примут участие в финале отбора (в прямых эфирах), должно быть только восемь. Теперь известно, что заявки на участие подавали такие артисты: Wellboy, Roxolana, hutrom, Gorim!, Cloudless, Michael Soul, LAURA MARTI, Sowa, Тонка, Nazar YA, София Иванько, София Шанти, Eria, IDXO, Uliana Royce и Alina Pash . Теперь остается ждать, когда назовут именно восьмерку, возможно, среди нее будет и кто-то неожиданный.

Организаторы обещают обнародовать шортлист исполнителей не позднее 24 января.

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Напомним, что победителями «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Måneskin c песней «Zitti e buoni». Музыканты в рамках запланированного тура в 2022 году посетят Украину и сыграют в Киеве, однако, как и в других городах тура, билеты на концерт оказались распроданы уже за 4 часа с момента старта продаж!

Фото — iStock, Getty Images

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