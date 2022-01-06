Список слов, которые не использует королевская семья

Наверное, всем понятно, что британская королевская семья не может свободно высказываться по какой-либо теме. В официальных кругах все представители монархии должны готовить свои речи. Но, как оказалось, и в обычной жизни, и на публике, королевы, короли, принцы, принцессы, герцоги и герцогини не могут употреблять определенные слова. Об этом рассказала социальная антропологиня и автор книги «Наблюдение за англичанами: скрытые правила английского поведения» Кейт Фокс.

Список слов, которые не использует британская королевская семья:

1. Туалет. Нужно говорить туалет.

2. Извините, пардон представитель королевской семьи переспросит вас словом «что».

3. Диван. Надо говорить софу.

4. Гостиная. В англоязычном эквиваленте монархи не скажут living room, а только drawing room.

5. Мама. Это смешно, но вы, вероятно, слышали раньше, это ласковое mummy от принца Чарльза, когда он приветствует королеву Елизавету II.

6. Духи. Для монархов существует только аромат.

7. Двор. Монаршие дети играют на террасе.

8. Шикарный. Забудьте об этом ироническом слове. В англоязычной интерпретации скажут smart, имея в виду умный, сообразительный и элегантный одновременно.

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