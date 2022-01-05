Макс Барских признался, как пандемия повлияла на его жизнь

Украинский поп-исполнитель дал интервью престижному британскому изданию Wonderland

Предметом интереса международного СМИ стал первый за долгое время англоязычный трек-рекордсмен Just Fly. В интервью британскому изданию Макс Барских признался, как карантин повлиял на творческую составляющую его жизни. Барских рассказал, что его продуктивность не пострадала, но пандемия подтолкнула его многое переосмыслить:

— У меня появилось больше свободного времени, которое я провел со своей семьей и близкими, а также во вдохновляющих путешествиях. Изменилась тематика моих песен, произошла переоценка ценностей. Я перестал спешить и научился быть в моменте «сейчас», наслаждаться тем, что меня окружает.

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В разговоре с Wonderland Макс коснулся темы начала творческого пути и вспомнил свои первые шаги: «В 12 лет я купил диск с программным обеспечением для создания музыки на компьютере — и погрузился в его изучение. Уже в 13 написал свою самую первую песню».

Кроме того, артист объяснил, чем продиктованы перемены в его карьере и звучании, которые начались после премьеры Just Fly. В данный момент он вдохновляется музыкой 1950-х — 1960-х годов, чистотой и романтикой той эпохи — и стремится передать похожие ощущения слушателям в своем новом творчестве: только высокие и позитивные вибрации.

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По словам Барских, Just Fly была придумана еще в 2014-м году. Известная авиакомпания пригласила Макса создать их саундтрек, но коллаборация не состоялась — и песня на годы осталась в папке с неизданным материалом. 7 лет спустя другой крупный авиаперевозчик пришел с похожим запросом — и музыкант вдохнул в Just Fly новую жизнь. По счастливому совпадению, этот трек и запустил цепочку перемен в настроении и творчестве Барских: он отменил выпуск ранее записанного альбома, чтобы сесть за написание кардинально нового материала.

Just Fly стал не только поворотным моментом в карьере Макса, но еще и синглом-рекордсменом. На днях стало известно, что новогодняя версия этой песни стала самым скачиваемым радиостанциями треком за неделю с 13 по 19 декабря по версии TopHit.

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