Оля Полякова показала свое питание: пельмени, свекла и салат с майонезом

Украинская певица Оля Полякова показала поклонникам свою «концертную диету». В отличие от своей обычной жизни, в гримерной звезде приходится есть немало жирной пищи.

Обеденный стол для артистов накрыли в гримерной ККЗ «Украина». Его Полякова и показала в стороже своего Instagram.

Среди угощений можно увидеть пельмени, тефтели, гречку, несколько салатов с зеленью и майонезом, салат со свеклой, белый и темный хлеб и авокадо.

– Я скоро не влезу в платье Снежной королевы, – говорит на видео Оля Полякова.

Фото @polyakovamusic

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