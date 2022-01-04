Настя Каменских показала свою огромную гардеробную (ФОТО)

Певица Настя Каменских показала, как собирается в долгожданный отпуск с мужем

Настя Каменских и Потап живут в роскошном доме под Киевом. В этот раз певица опубликовала в своем Instagram фото, сделанное в гардеробной комнате. На нем можно оценить огромные масштабы, прямая мечта каждой девочки!

На фотографии Каменских в домашней одежде, в которой позировала, сидя посреди гардеробной комнаты. Вокруг знаменитости были разбросаны многочисленные вещи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

– Только в одном случае дома может быть такой хаос. Когда началась подготовка к долгожданному отпуску, – поделилась с поклонниками Настя.

После Каменских показала и своего мужа в момент ожидания самолета и свои снимки в аэропорту.

Фото @kamenskux

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