В сети появились фото со съемок спецепизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс»

В этом Новом году во все дома, верящие в чудо, вернется магия мира Гарри Поттера. Ведь уже 1 января HBO Max покажет особый фильм«Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс».

Поттероманы с нетерпением ждут выхода спецепизода и следят за любыми обновлениями будущего фильма. И вот HBO Max опубликовал фото с праздничной съемочной площадки спецепизода Гарри Поттера. На снимках можно увидеть весь каст франшизы – от тройки главных героев до персонажей, которых мы видели в фильмах, но не знаем их имен.

Мы не можем сдержать слезы, просматривая эти фотографии.

Фото: HBO Max

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