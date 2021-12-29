Сериалы 2021: премьеры декабря

Декабрь станет едва ли не лучшим месяцем за весь год, если говорить о сериальных премьерах. В конце 2021 года выйдет продолжение любимых культовых лент. Некоторые мы ждали несколько месяцев, а некоторые – несколько лет. Отмечай даты в своем виртуальном календаре, ставь напоминания и разгружай график. Лови ТОП-5 сериалов декабря, которые обязательно нужно посмотреть.

«Бумажный дом» 5 сезон 2 часть

Дата выхода: 3 декабря 2021 года

Жанр: криминальная драма

В главных ролях: Урсула Корберо, Альваро Морте, Ициар Итуньо, Педро Алонсо, Пако Тоус, Альба Флорес, Мигель Эрран, Хайме Лоренте, Эстер Асебо, Энрике Арсе, Мария Педраса, Дарко Перич, Кити Манвер, Ховик Кеучкерян, Родриго де ла Серна, Найва Нимри, Лука Перош, Белен Куэста, Фернандо Кайо

В финальной части сериала мы наконец-то узнаем, чем закончится ограбление Центрального банка Испании. Команда грабителей оказалась в ловушке, им нужно разработать план побега и довести дело до конца. Отомстят ли грабители за гибель своих друзей? Получится ли у них успешно ограбить банк и выйти сухими из воды?

«И просто так…» («Секс в большом городе»)

Дата выхода: 9 декабря 2021 года

Жанр: драма

В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот, Эван Хендлер, Джон Корбетт

Для Керри, Миранды и Шарлотты наступит новая эра. От проблем 30-летних женщины перешли к сложностям жизни и отношений в 50. Героини покажут, как они жили эти годы, как строили карьеру и семью, а также какие изменения у них произошли… Кто-то ушел, кто-то остался, а с кем-то только придется познакомиться…

«Ведьмак» 2 сезон

Дата выхода: 19 декабря 2021 года

Жанр: фэнтези

В главных ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Мими Дивени, Имон Феррен, Майанна Беринг, Уилсон Раджу-Пухальте, Адам Леви, Джои Бетти, Ларс Миккельсен

Приключения Геральта из Ривии продолжаются. После знакомства с наследницей престола принцессой Цири Ведьмаку придется стать ее главным защитником. Ведь на нее ведут настоящую охоту нильфгаардцы, поработившие Цинтру. Удалось ли Енниферу выжить после столкновения с армией Кагир? Удалось ли любимой Геральта спастись после кровопролитного сражения?

«Эмили в Париже» 2 сезон

Дата выхода: 22 декабря 2021 года

Жанр: драма

В главных ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больо, Эшли Парк, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза, Уильям Абади, Кейт Уолш

Эмили продолжает свои невероятные французские приключения в Париже. После ночи с Габриэлем девушка попадает в неловкую ситуацию. Американка думала, что секс был прощальным, потому решилась на него. Но теперь, когда Габриэль остался в Париже, Эмили стала третьей между юношей своей мечты и подругой, встречавшейся с Габриэлем. Как Эмили удастся разрулить личную жизнь и рабочие вопросы?

«Когти» 4 сезон

Дата выхода: 26 декабря 2021 года

Жанр: драма

В главных ролях: Карруче Тран, Ниси Нэш, Кэрри Престон, Джуди Рейес, Джен Лион, Джек Кеси, Кевин О. Ранкин, Джейсон Антун, Геролд Перрино, Дин Норрис

Обычная девушка Десна из Южной Флориды решила открыть салон красоты вместе со своими подругами. Десна хотела делать женщин красивыми, но также желала и легких денег. Поэтому когда ее бойфренд Роллер предложил связаться с криминальными авторитетами и помогать им отмывать деньги, девушка согласилась. Такие махинации могли бы давать ей хороший процент от каждой операции. Но однажды Десна выясняет, что любимый обманул ее. И теперь вместе со своими коллегами из салона девушка должна справиться с криминальными авторитетами и попытаться открыть салон в престижном районе. Удастся ли ей все это?

Читай также:

Сериалы BBC: топ-8 лучших сериалов, которые надо посмотреть

5 мини-сериалов, которые можно «проглотить» за выходные